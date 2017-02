Neu in Stuttgart: Mittwochs im One Table Club

An jedem Mittwoch das gleiche Bild: Hunderte junge Leute belagern eine Lokalität in der Stadt und verbreiten gute Laune. Heute trifft man sich um 19.30 bis Mitternacht in einem Club in der City.

Von Alexander Kappen

Wie gewohnt ab 19.30 Uhr treffen sich heute die 20-40-Jährigen „Reingeschmeckten“ Neu-Stuttgarter und zwar heute im One Table Club und lernen sich bis kurz vor Mitternacht kennen.

Neue Kontakte werden sicher wieder geknüpft und alte vertieft. Der Bankkaufmann Dennis Sieg hatte die Gruppe vor einigen Jahren gegründet, um selbst als einer der aus Hannover zugezogen ist Anschluss zu finden. Mittlerweile gibt es zehntausend Mitglieder bei Facebook.

„Wir sind kein Single-Treff“ betont Dennis entschlossen aber natürlich werden auch in dieser Richtung neue Kontakte geknüpft…

Bei Bier, Wein und Cola hatte man gemeinsam Spaß und gab wieder die ganz neuen Gesichter, die bei jedem Treff die Überzahl haben. Es kommt sicher auch wieder zu kuriosen Szenen: Die Berlinerin barfuß in Flip-Flops, der attraktive Versicherungskaufmann, der gleich ein Dutzend Verehrerinnen um sich herum hatte, die Wohngemeinschaft, die um Mitternacht dann aufbrach, um zuhause im Stuttgarter Westen weiterzufeiern und vieles mehr. Hier geht zur Facebook-Seite der Gruppe: www.facebook.com/neuinstuttgart

