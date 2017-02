Sommer 2017: Etliche Konzerte im Mercedes-Benz-Museum

Im kommenden Sommer 2017 wird der Bereich zwischen dem Mercedes-Benz Museum und der Mercedes-Benz Niederlassung in Stuttgart zu einer hippen Konzertlocation umgewandelt.

Von Alexander Kappen

In Zusammenarbeit von Chimperator Live, Four Artists, 0711 und dem Mercedes-Benz Museum selbst wird dann gemeinsam der „Mercedes-Benz Konzertsommer“ veranstaltet.

Auf 7.000 Quadratmetern werden 1.500 bis 6.500 Besucher vom 29. Juni bis zum 02. Juli auf 2 Konzertbühnen besondere Konzerte unter freiem Himmel erleben können.

Ausserdem werden weitere spannende Events rund um das Auto und kulinarische Specials das tolle Event bereichern.

Der erste Auftritt ist bereits jetzt bekannt: Sänger und „The Voice“-Jurymitglied Rea Garvey gibt sich am 01. Juli die Ehre. Wer an den anderen 3 Terminen auf der Bühne steht, werden die Veranstalter in den nächsten Wochen verkünden.

Unterstützen Sie Stuttgart Journal:

Jetzt bei Amazon einkaufen, oder...