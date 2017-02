Erneut Stadtbahn-Unfall in Stuttgart-Ost

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einer Stadtbahn und einem Auto am Montagnachmittag haben sich zwei Menschen leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 20.000 Euro.

Ein 37-jähriger Saab-Fahrer wollte gegen 15.30 Uhr von der Teckstraße nach links in die Hackstraße abbiegen, um anschließend in Richtung Gaisburg weiterzufahren. Der Saab-Fahrer übersah offensichtlich eine Stadtbahn der Linie U9, die in der Hackstraße in Richtung Bergfriedhof unterwegs war.

Der 49-jährige Stadtbahnfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Eine 14-Jährige stürzte durch den Unfall in der Stadtbahn. Sie und der Saab-Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. (pol/fm)

