Gastrocheck Neueröffnung: Mova Kouzina

Im ehemaligen Sante de Santis im Stuttgarter Süden hat sich das griechische Lokal niedergelassen. Hier hat eine Fusion stattgefunden: Moderne Küche trifft auf die „alte Schule“.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Süd. Schöne Fliesen am Boden, schöne Lampen an der Decke, hier und da an der richtigen Stelle eine Pflanze, schöner Stuck und ein herzlich südländischer Service… das neu eröffnete Lokal Mova Kouzina ist ein Volltreffer. Es befindet sich in der Heusteigstraße im Süden der City. Der Koch von der griechischen Insel Kreta serviert leckere griechische Küche, modern aber dennoch traditionell.

Oktopus mit Erbsenpüree (€ 16,90), dazu ein leckerer starker Ouzo (€ 2,20), Rindfleischragout mit Reisnudeln (€ 15,-), das Hähnchen mit Safran, Ingwer, Spinat und Gruyère-Flocken (€ 17,-) schmeckt super lecker. Mova Kouzina: bitte hingehen!

Mova Kouzina, Heusteigstraße 45, Stuttgart-Süd. Tel. 0711/91 20 77 47

Öffnungszeiten So-Do 11:30-14:30+17:30-23, Fr+Sa 11:30-14:30+17:30-1 Uhr

