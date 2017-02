Einbrechs-Welle ebbt auch im Frühjahr nicht ab

Göppingen / Region Stuttgart. Der kommende Frühling lädt ein um kräftig zu lüften oder auch nur das Fenster schräg zu stellen. In den Gärten sind die letzten Tage angebrochen, den Bäumen den letzten Schnitt zu geben. D

azu wird oft eine Leiter benutzt, die oft vergessen über Nacht am Baum angelegt wird. Helfen Sie mit den Einbrechern ihr Treiben zu erschweren. Sprechen Sie ihren Nachbarn an und weisen Sie ihn auf den Umstand hin. Auch Aufstiegshilfen, wie bereitgestellte Mülleimer oder Reifen, erleichtern den meist sportlichen Einbrechern beim Einstieg, auch bis in die oberen Stockwerke.

So wurden in den letzten Tagen im Reusch in der Zeppelinstraße eine ältere Dame Opfer eines Einbruchs.

Melden Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge umgehend ihrer Polizei. Weiter Informationen erhalten sich vor Einbrechern zu schützen finden Sie im Internet unter www.kein-einbruch.de (pol/fm)

