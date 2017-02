Kulturinsel: Der Club Zollamt lebt weiter

Am Wochenende fand in den Räumlichkeiten der beliebten Diskothek am Alten Güterbahnhof in Bad Cannstatt die Ü 30 Fete statt.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Ost. Proppevoll war es am Freitag Abend in den Räumlichkeiten des Club Zollamts. Seit Dezember 2016 hat der zwar offiziell geschlossen aber als „Kulturinsel“ lebt er sozusagen weiter.

Die Kulturinsel hat alle Räumlichkeiten des Clubs „geschluckt“ und veranstaltet nun die alten Parties einfach weiter. Bei der Ü 30 Fete am Freitag (ein Klassiker der Stuttgarter Partyszene) kamen wieder – wie in alten Zeiten – hunderte Erwachsene nach Cannstatt.

Das alte Clubleben wird es zwar nie mehr geben dennoch kann man so „das Zollamt“ noch ein bißchen am Leben erhalten. Nun gilt aber vor allem eines: leise sein auf dem Nachhauseweg… Denn das Weiterfeiern auf demselben hatte dazugeführt dass der Rückhalt der Anwohner für den Club geschwunden war und das Zollamt schließen mußte.

