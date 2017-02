Stuttgart-Mitte: Ladendieb ermittelt

Polizeibeamte haben am Samstag einen mutmaßlichen Ladendieb festgenommen, dem vorgeworfen wird, kurz zuvor Bekleidung aus mehreren Geschäften an der Königstraße gestohlen zu haben. Ladendetektive beobachteten am Samstag gegen 19.00 Uhr zwei verdächtige Männer, die offenbar Bekleidung aus verschiedenen Läden mitnahmen, ohne sie zu bezahlen. Sie verfolgten die beiden Verdächtigen bis zu einem in der Nähe geparkten Auto. Dort legten die Verdächtigen das mutmaßliche Diebesgut im Auto ab und gingen zu Fuß wieder davon. Zwischenzeitlich verständigte Polizeibeamte beobachteten daraufhin den Wagen. Gegen 20.30 Uhr kam einer der Verdächtigen zum Auto zurück und fuhr davon.

Er wurde angehalten und kontrolliert. Hierbei fanden die Polizisten im Fahrzeug die mutmaßlich gestohlene Bekleidung. Ferner entdeckten sie hochwertige Kosmetika, bei der noch ermittelt wird, ob sie ebenfalls aus einem Diebstahl stammt. Der Wert des mutmaßlichen Diebesgutes beträgt über 200 Euro. Der 34-jährige georgische Tatverdächtige wurde festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Die Ermittlungen zum zweiten mutmaßlichen Ladendieb dauern an. (pol/tm)

