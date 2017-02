Fahndungserfolg bei Messerangriff in Nürtingen

Ein rascher Fahndungserfolg ist der Esslinger Kriminalpolizei gelungen. Nach dem versuchten Tötungsdelikt an einem 24-jährigen Afghanen am Sonntagabend in Nürtingen, konnte ein 22-jähriger Landsmann festgenommen werden, der unter dringendem Tatverdacht steht.

Wie bereits berichtet, wurde der 24-Jährige am Sonntag, kurz vor 19.30 Uhr, auf offener Straße während eines heftigen Streits in den Bauch gestochen. Anschließend flüchtete der Täter in einem grünen Citroen und konnte trotz sofort eingeleiteter Großfahndung unerkannt entkommen.

Der Schwerverletzte wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gefahren und musste noch am Abend operiert werden. Er erlitt schwere, jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen. Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei führten auf die Spur des flüchtigen Täters.

Der gesuchte Pkw konnte am Montagabend in Weilheim aufgefunden werden. Der 22-Jährige wurde schließlich am Dienstagmorgen, kurz nach sechs Uhr, in einer Pension in einer Gemeinde im Ortenaukreis widerstandslos festgenommen. Die Ermittlungen zu den Tathintergründen dauern an. Mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls wird der Festgenommene im Laufe des Mittwochs einem Haftrichter vorgeführt. (pol/fm)

