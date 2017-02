Tipps für den Brillenkauf – So finden Sie die richtige Brille

Bei der riesigen Auswahl, die einen beim Optiker erwartet, kann die Auswahl einer neuen Brille sich schnell in eine Qual verwandeln. Schließlich soll die Brille, neben optimalem Sehen, auch ein Ausdruck der Persönlichkeit sein. Wie Sie die passende Brille für sich finden, verraten wir Ihnen hier.

Manchmal muss es einfach eine neue Brille sein. Vielleicht ist die alte zu abgetragen, gefällt Ihnen nicht mehr und Sie wollen etwas Modisches, oder Sie brauchen eine neue Stärke. Dann folgt der Gang zum Optiker. Bei der Auswahl neuer Brillengläser und einer schönen Fassung kann Ihnen der Optiker am besten helfen. So finden Sie meist sehr schnell das passende Modell für sich. Denken Sie daran, dass Sie Ihre alte Brille spenden können, um anderen Menschen ein optimales Sehen zu ermöglichen. Mehr Informationen dazu finden Sie hier.

Wofür brauchen Sie die Brille?

Diese Frage sollte Sie sich gleich zu Beginn stellen. Dies kann je nach Träger sehr unterschiedlich sein. Jemand der die Sehhilfe für den langen Arbeitstag am Computer benötigt, hat andere Anforderungen als jemand, der die Brille zum Sport tragen möchte. In der Regel wird Sie auch Ihr Optiker danach fragen, um die Auswahl ein wenig einzugrenzen. So finden Sie die richtigen Modelle, die sich ideal in Ihren Alltag einfügen und Ihren Anforderungen entsprechen kann.

Der erste Schritt: Die Auswahl der Brillengläser

Wer den Augenoptiker betritt schaut sich meist sofort nach den schönsten Brillenfassungen um. Dabei passen nicht alle Gläser in jede Fassung. Da sie jedoch der wichtigste Bestandteil für ein entspanntes Sehen sind, sollten Sie daher die Gläser zuerst aussuchen. Anschließend können Sie ein Modell finden, das mit diesen kompatibel ist.

Heute werden vor allem Kunststoffgläser verwendet, da diese dank ihrer hohen Bruchfestigkeit eine besonders geringe Verletzungsgefahr darstellen. Neben der bekannten Dioptrienstärke spielen dann auch noch weitere Faktoren eine wichtige Rolle für die richtigen Gläser:

Brechzahl des Materials

Asphärische Geometrien (reduzieren die Verzerrungen im Randbereich)

Entspiegelungs- und Härtungsqualitäten

Beschichtungen und Veredelungen (z.B. wasserabweisende Beschichtung)

Bei der Bestimmung der passenden Gläser kann Ihnen Ihr Optiker am besten helfen. Es ist jedoch vor allem eine gute Entspiegelung zu empfehlen, da Reflexionen im Sonnenlicht oder bei der Arbeit am Computer sehr störend sein können. Anschließend können Sie sich an die Wahl einer schmeichelnden Brillenfassung machen.

Das Optische: Die richtige Brillenfassung finden

Wenn es um die Wahl einer Brillenfassung geht, sollten Sie ruhig Ihren Optiker eine Vorauswahl treffen lassen, da dieser sein Sortiment am besten kennt. Dabei hilft es, wenn Sie Ihre Vorstellungen bezüglich Farbe, Material und Form genau schildern. Natürlich können Sie sich auch vorab ein wenig über die neuesten Brillentrends und optimale Passformen für Ihr Gesicht erkunden, um die Auswahl im Laden ein wenig zu vereinfachen. Generell gilt, dass runde Gesichter gut zu einer kantigen Brille passen. Ein kantiges Gesicht hingegen wird gut durch eine runde Fassung komplementiert. Scheuen Sie sich jedoch nicht, verschiedene Formen auszuprobieren, bis Sie wirklich zufrieden sind. Die richtige Brille sollte sich gleich beim Aufsetzen angenehm und entspannt anfühlen. Dann haben Sie mit Ihrer neuen Brille noch ein langes Sehvergnügen.

