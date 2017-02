Mitte: 27-Jähriger grundlos niedergeschlagen

Stuttgart-Mitte. Unbekannte haben am Samstagmorgen am Rotebühlplatz einen 27 Jahre alten Mann offenbar grundlos niedergeschlagen und schwer verletzt.

Der 27-Jährige befand sich kurz vor 07.00 Uhr im Bereich des Rotebühlplatzes und telefonierte, als eine Personengruppe auf ihn zukam, aus der ihn eine Person niederschlug. Der 27-Jährige fuhr anschließend mit der Stadtbahn nach Fellbach.

Dort fiel der Verletzte einem Passanten auf, der die Polizei alarmierte. Das Opfer erlitt Gesichtsverletzungen und kann sich weder an die genaue Örtlichkeit noch an die Täter erinnern. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 in Verbindung zu setzen.(pol/mp)

