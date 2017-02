Waiblingen: Fahrlässige Brandstiftung

Am Mittwochabend gegen 22:00 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein

ausgelöster Brandmelder eines Pflegeheims in der Fronackerstraße

gemeldet. Beim Eintreffen der Waiblinger Feuerwehr am Einsatzort

konnten schlagende Flammen auf einem der Balkone gesichtet werden.

Die angrenzenden Bewohner wurden seitens der Betreuer und Feuerwehr

aus den Zimmern geführt. Anschließend konnte das Feuer von der Feuerwehr, mittels eines Handfeuerlöschers, gelöscht werden. Durch den Brand erlitt eine 66-jährige Bewohnerin eine Rauchgasvergiftung und wurde vorsorglich im Krankenhaus Waiblingen stationär behandelt.

Nach den ersten Ermittlungen könnte ein umgefallener Aschenbecher auf

dem Balkon Auslöser des Brandes gewesen sein. Die Asche steckte wohl

letztlich Gegenstände, wie Stühle und Decken auf einem darunter

liegenden Balkon in Brand. Der Sachschaden beträgt circa 500 EUR.

