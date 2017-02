Metzingen Outletcity: Shopping-Mall wegen Brand geräumt

Die Shopping-Mall in der Metzinger Outletcity musste am Dienstagmittag wegen einem Brand in einem Müllraum in der Tiefgarage und der daraus entstandenen Rauchentwicklung geräumt werden. Gegen 12.45 Uhr löste der Brandmeldealarm der Shopping-Mall in der Reutlinger Straße aus und ein Großaufgebot an Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei rückte an.

Die Besucher des Einkaufszentrums wurden bei deren Eintreffen bereits durch das Sicherheitspersonal ins Freie geleitet. Die Feuerwehrmänner entdeckten einen Brand im Müllraum in der Tiefgarage. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte Plastik in einer großen Mülltonne Feuer gefangen. Die Shopping-Mall musste für etwas mehr als zwei Stunden für den Publikumsverkehr und das Verkaufspersonal gesperrt bleiben.

Nachdem die Räumlichkeiten ausreichend belüftet worden waren, wurden sie von der Feuerwehr wieder freigegeben. Es gab keine Verletzten. Es kann nicht gesagt werden, wie viele Personen den Gebäudekomplex verlassen mussten. Der Schaden kann noch nicht abgeschätzt werden. Zur Ermittlung der Brandursache kamen Kriminaltechniker der Spurensicherung vor Ort. Die Feuerwehr war mit rund 50 Einsatzkräften und der Rettungsdienst mit etwa 15 Einsatzkräften an der Brandstelle. (pol/ms)

