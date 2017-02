Ludwigsburg: Fahranfängerin überschlägt sich

Eine 18-jährige VW-Fahrerin befuhr am Montag gegen 19.30 Uhr die linke der beiden Spuren der Schwieberdinger Straße von Ludwigsburg kommend in Richtung Möglingen. Hierbei touchierte sie infolge Unachtsamkeit den linken Randstein. Beim anschließenden Gegenlenken geriet sie ins Schleudern und der VW überschlug sich. Der Pkw blieb auf dem Dach liegen.

Die Fahrerin sowie die beiden weiteren weiblichen Insassen im Alter von 17 und 19 Jahren wurden leicht verletzt und kamen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro.(pol/fm)

