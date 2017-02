Profilfoto-Studie: Stuttgarter Singles setzten sich besser in Szene

Region Stuttgart. Es sind weder stundenlange Gespräche bei Kerzenschein, Dutzende wilder Nächte, noch ein wochenlanger Urlaub auf einer einsamen Insel nötig, um festzustellen, ob man sein Gegenüber sympathisch oder vertrauenswürdig findet. Auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, so fällen wir diese Entscheidung in Millisekunden und damit buchstäblich in einem Augenblick.

Das hat Folgen für jeden von uns. Die Partnersuche unterscheidet sich damit eigentlich kaum von der Jobsuche: Man muss sich herausputzen und gut verkaufen, denn am Ende entscheidet die Optik über Erfolg oder Misserfolg.

Doch wo lernt man heute den passenden Partner kennen? Durch den Supermarkt hetzt man im Eiltempo, am Arbeitsplatz regieren Hektik und Stress, auf Geburtstagsfeiern scheinen sich nur noch Pärchen einzufinden und im angesagten Szeneclub versteht man entweder sein eigenes Wort nicht oder in Zeiten des Online-Datings verliert man einfach den Mut, jemanden im wirklichen Leben anzusprechen.

Singlebörsen versprechen hier Abhilfe. Mit einem passenden Profil kann man zielgruppengenau auf die Suche gehen und sich selbst entsprechend präsentieren. Doch welche ist die richtige für meine Suche? Kenne ich überhaupt alle? Glücklicherweise gibt es zahlreiche Vergleichsportale.

Beispielsweise erhält man auf Singleboersenvergleich.com nicht nur einen Überblick über die einzelnen Angebote auf dem Markt, sondern auch zahlreiche Tipps und Tricks, wie man sein Profil so gestaltet, dass man nicht in der Masse untergeht und Neugier weckt.

Einige davon widmen sich dem wichtigsten Teil eines Profils: dem Profilfoto. Diesem kommt eine große Bedeutung zu, denn es zieht den Blick unweigerlich stärker auf sich, als es eine detaillierte Beschreibung der eigenen Person jemals tun könnte.

So sollte der Gesichtsausdruck positiv ausfallen, die Kleidung authentisch sein, nichts in der Umgebung von der Person ablenken und in mehreren Aufnahmen die Vielfalt der Persönlichkeit zum Ausdruck kommen.

Die Fotos sollen neugierig machen und hochwertig erscheinen, denn je mehr Mühen man investiert, desto ehrlicher wirkt die Absicht des Suchenden.

Wissenschaftliche Studien belegen, dass jemand, der direkten Augenkontakt herstellt, als intelligent eingeschätzt wird: Also direkt in die Kamera schauen und lächeln – aber dabei nicht übertreiben. Auch die Perspektive kann die Wahrnehmung entscheidend beeinflussen.

Ein leicht geneigter Kopf oder der Blick nach oben in die Kamera wirken frech und dynamisch. Bei einer Frontalansicht dagegen kommen unter Umständen Gedanken an das berühmt-berüchtigte Fahndungsfoto auf. Vor jedem Foto sollte man sich also ein wenig informieren.

Abhängig ist letztlich alles von der Art der Partnervermittlung, denn unterschiedliche Zwecke und Ziele erfordern entsprechend unterschiedliche Herangehensweisen an die Gestaltung. Daher sollte man sich genau informieren, welche Plattform was erlaubt. Mit diesen und vielen weiteren Tipps sollte es kein Problem mehr sein, Bilder zu gestalten, die ein positives Feedback erzeugen. Und beim Shooting, egal ob beim Profifotografen im Studio oder beim Selbstknipsen im heimischen Wohnzimmer, dürfte dann auch der Spaß nicht mehr zu kurz kommen.

