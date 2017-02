Stuttgart 21: S-Bahn Sperrungen und Ausfälle am Wochenende

Aufgrund der Bauarbeiten für das Bahnprojekt Stuttgart 21 kommt es am Wochenende zu einigen Sperrungen und Haltausfällen im Stuttgarter S-Bahn- und Regionalzug-Verkehr. Betroffene Linien sind: S4, S5, S6, S60 und R4 und R5 – S6/60 fährt nur zwischen Weil der Stadt bzw. Böblingen und Zuffenhausen.

Von Dirk Meyer

Wegen Bauarbeiten im Rahmen von S21 in Feuerbach müssen von Samstag, 4. Februar, bis Sonntag, 5. Februar 2017 die S-Bahn-Gleise gesperrt werden. Da es im Bahnhof Feuerbach an den Ferngleisen keine Bahnsteige gibt und die verbleibenden Gleise nicht alle Züge aufnehmen können, kommt es zu folgenden Fahrplanänderungen:

S4 und S5

Die Bahnen der S-Bahn-Linien S4 und S5 halten vom 4. bis zum 5. Februar 2017 nicht in Feuerbach. In Zuffenhausen fahren die Züge Richtung Hauptbahnhof von Gleis 5 ab, in Richtung Ludwigsburg von Gleis 6. In Kornwestheim starten die Züge Richtung Ludwigsburg auf Gleis 5.

Zwischen Zuffenhausen und Feuerbach fahren als Ersatz Busse ab Zuffenhausen Bahnhof. Aus Kapazitätsgründen werden umsteigende Fahrgäste gebeten, die Ersatzbusse zu nutzen und nicht die Regelbusse ab Ohmstraße. Außerdem können Fahrgäste mit den Stadtbahnlinien U6 oder U13 vom Hauptbahnhof beziehungsweise von Bad Cannstatt Wilhelmsplatz nach Feuerbach fahren.

S6/60

Die Linien der S6/60 beginnen und enden in Zuffenhausen. Sie fahren also nur zwischen Weil der Stadt bzw. Böblingen und Zuffenhausen. Fahrgäste in Richtung Stadtmitte können in Zuffenhausen auf die S4 oder S5 umsteigen.

R4 (Stuttgart – Heilbronn)

Bei der Linie R4 enden folgende Züge schon in Bietigheim Bissingen: ab Würzburg um 8.30, 10.30, 12.30, 14.30 16.30, 17.34 (nur am Sonntag) und 18.30 Uhr (samstags und sonntags)

Folgende Züge entfallen bis Bietigheim-Bissingen: ab Stuttgart Hauptbahnhof um 9.07 Uhr 11.07 Uhr, 13.07 Uhr, 15.04, 17.04 und 19.04 Uhr.

R5 (Stuttgart – Bietigheim-Bissingen – Pforzheim)

Bei der Linie R5 enden folgende Züge schon in Bietigheim Bissingen: ab Heidelberg um 7.18, 9.20, 11.20 13.20, 15.20, 17.20 und 19.20 Uhr.

Folgende Züge entfallen bis Bietigheim-Bissingen: ab Stuttgart Hauptbahnhof um 8.19, 10.19, 12.19, 14.19, 16.17, 18.19 und 20.19 Uhr. (red/tm)

Unterstützen Sie Stuttgart Journal:

Jetzt bei Amazon einkaufen, oder...