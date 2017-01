Hugo Boss Fashion Award 2017: Ausstellung bis 6. April

Junge DesignerInnen der Staatlichen Modeschule Stuttgart entwerfen mal wieder eine Kollektionen für Hugo Boss. Die Preisverleihung am 16. März 2017 um 19 Uhr im Haus der Wirtschaft.

Von Dirk Meyer

Das Design Center Baden-Württemberg präsentiert in der Ausstellungsreihe Ein( )sichten den Hugo Boss Fashion Award 2017. Die Preisträgerinnen und Preisträger werden im Haus der Wirtschaft Baden-Württemberg ausgezeichnet.

Die Kooperation zwischen dem internationalen Modeunternehmen Hugo Boss und der Staatlichen Modeschule Stuttgart besteht seit über 30 Jahren.

Die langjährige Zusammenarbeit ist vielfältig inspirierend. Das Modeunternehmen gibt dabei Einblicke in die Unternehmenskultur und transferiert konstant Know how für Absolventen und Lehrende.

Auch in diesem Jahr hat das Creative Management von Hugo Boss ein Wettbewerbsthema für die jungen Designer der Staatlichen Modeschule Stuttgart ausgeschrieben. Die Aufgabenstellung 2017 lautet „ATHLEISURE – Tailoring meets relaxation“ und lehnt sich an das aktuelle Kollektionskonzept an.

21 junge Kreative des Abschlussjahrgangs der Staatl ichen Modeschule Stuttgart entwickeln Ideen und entwerfen Kollektionen. HUGO BOSS juriert und prämi ert die Arbeiten mit Preisgeldern. Der internationale Modekonzern HUGO BOSS verleiht a m 16. März 2017 um 19 Uhr die Preise.

Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt ist frei.

Die Kollektionen der AbsolventInnen der Staatlichen Modeschule Stuttgart sind von 17. März bis einschließlich 6. April 2017 in einer Ausstellung im Design Center Baden-Württemberg, Haus der Wirtschaft Baden-Württemberg, Willi-Bleicher-Str. 19 zu sehen. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 11 – 18 Uhr.

