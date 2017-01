Landgericht Stuttgart: Möhringer Handtaschenräuber muss ins Gefängnis

Eine serbische Bande spähte in Dutzenden Fällen Opfer aus und klaute ihnen dann Geld und Handy.

Stuttgart. Es spielte sich ab wie im Action-Film: Eine serbische Bande legte sich in Stuttgart-Vaihingen und -Möhrigen auf die Lauer. Mögliche Opfer – sehschwache Senioren – wurden ausspioniert und dann verfolgt. Stundenlang liefen die Bandenmitglieder in Sicht-Abstand dem Opfer hinterher. Durch die Fußgängerzone, in der U-Bahn…

Dann wurden den Passanten in einer einsamen Gasse oder Feldweg die Handtasche entrießen. Eine hochschwangere Frau, Mitglied der Bande, sowie mehrere Jugendliche lenkten das Opfer ab, die Haupttäter schlugen von hinten zu. „Es war aber keine Gewalt im Spiel“, war sich gestern die Richterin am Landgericht sicher. In Saal 240 kam es zur Urteilsverkündung. Drei Jahre und neun Monate Haft für den Bandenchef Nino K. lautete das Urteil.

Es saß vorher bereits mehrere Monate in U-Haft. Das Geld hatte er zu seiner Familie nach Serbien überwiesen.

Der Vorwurf des Raubes konnte wegen der nichtnachweisbaren Gewaltanwendung nicht erhärtet werden. Bandenmäßiger Diebstahl lautete schließlich der verwertbare Vorwurf. Der 20-jährige Haupttäter wurde nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt. Er ist bereits Vater von vier Kindern. In einem Einzelfall hatte eine 80-jährige Seniorin aus Möhringen 1000 Euro von einer Bank abgehoben. Dies hatte die bande Ende 2015 mitbekommen und sie schließlich in einer unbelebten Seitenstraße in Möhringen abgelenkt und die Handtasche mit dem Geld entrissen.

Der Angeklagte verfolgte den Prozess mit ernster Miene. Er war sehr muskulös gebaut und muss nun noch eine lange Zeit hinter schwedische Gardinen…

Unterstützen Sie Stuttgart Journal:

Jetzt bei Amazon einkaufen, oder...