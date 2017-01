Landgericht Stuttgart: Ehe-Mord mit Küchenmesser

Ein 57-Jähriger muss sich seit gestern wegen der Tötung seiner Ehefrau verantworten. Der Angeklagte soll mit dem Küchenmesser 17 Mal auf seine Frau eingestochen haben.

Stuttgart. Noch am Morgen des Tattages am 23. Juni 2016 hatte der Angeklagte im Internet nach Strafen für Mord gegoogelt. Polizeibeamte hatten den PC des 57-Jährigen Uwe S. aus Ludwigsburg beschlagnahmt. Der Mann muss sich gestern vor dem Landgericht Stuttgart wegen Mord verantworten. Er soll seine Frau mit der Bratpfanne erst geschlagen haben und dann 17 Mal mit dem Küchenmesser auf sie eingestochen haben.

Insgesamt sind acht Verhandlungstage angesetzt und sechs Zeugen geladen. Der Angeklagte ist eine ruhige Erscheinung, er brach während der Verhandlung in Tränen aus. Am Vormittag hatte er zunächst den Mord gestanden. Am Nachmittag sagte dann der erste Zeuge aus. Der Bruder des 60-jährigen Opfers. „In unserer Familie gehörte Gewalt zum Alltag. Unser Vater hat regelmäßig unsere Mutter geschlagen“, erinnerte sich der Zeuge.

„Es gab zudem einen Scheidungskrieg unserer Eltern“, sagte der Bruder weiter aus. Ähnlich ist es wohl in der Ehe des Angeklagten zugegangen. „Ständig gab es Streit“, erinnerte sich der Zeuge kopfschüttelnd. Rund ein Dutzend Zuschauer verfolgten das Geschehen. Zuvor mussten alle durch eine Polizeischleuse hindurch und sich dort durchsuchen lassen. Weiter geht der Prozess am 25. Januar um 9 Uhr.

