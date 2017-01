Bietigheim-Bissingen: Zu schnell unterwegs

Vermutlich weil er zu schnell unterwegs war, wurde ein BMW-Fahrer am Montagabend in der Stuttgarter Straße in einen Verkehrsunfall verwickelt, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Der 20 Jahre alte Fahrer des Autos kam gegen 18:10 Uhr aus Richtung Geisinger Straße und bog nach rechts in die Stuttgarter Straße ein.

Dabei geriet er zunächst vom rechten auf den linken Fahrstreifen, kam dann nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Lichtmast. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 3.700 Euro. Neben dem Fahrer erlitten auch seine 18 und 24 Jahre alten Insassen Verletzungen. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (pol/mp)

