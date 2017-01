Vorsicht Einbrecher: Anrufe von falschen Polizisten häufen sich

Wie die Polizei jetzt mitteilt, hat bereits Mittwochabend das Telefon bei den Bewohnern geklingelt. Gemeldet hat sich ein vermeintlicher Polizist. Der gab vor, zwei Jugendliche festgenommen zu haben. Die hätten die Telefonnummer der Bewohner bei sich gehabt.

Als der falsche Beamte die Anrufer über ihre Wertsachen und andere Einzelheiten ausfragte, wurden die misstrauisch und riefen die Polizei. Die ermittelt jetzt, wer der Anrufer war.

Um sich vor falschen Polizeibeamten zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

– Die Polizei fragt Sie nicht am Telefon nach Wertsachen, ohne dass Sie zuvor eine Anzeige erstattet haben. Geben Sie daher am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

– Bewahren Sie Ruhe und gehen Sie nicht auf derartige Forderungen ein.

– Rufen Sie die 110 oder Ihre Polizeidienststelle an.

– Notieren Sie sich die auf Ihrem Telefon angezeigte Nummer des Anrufers.

– Prägen Sie sich möglichst Stimme und Besonderheiten der Sprache des Anrufers ein.

– Erstatten Sie Strafanzeige bei Ihrer Polizei, falls Sie Opfer eines solchen Betruges geworden sind.

