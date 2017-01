Schwäbisch Hall: Fahndung nach psychisch krankem Mann

Ein 37 Jahre alter psychisch kranker Mann hat am späten Dienstabend seine Mutter bedroht und dadurch eine Suchaktion mit einem Polizeihubschrauber und mehreren Streifenbesatzungen ausgelöst. Der 37-Jährige hatte am Abend seine 58 Jahre alte Mutter über Sprachnachrichten mehrfach verbal bedroht. Kurz nach 22:00 Uhr erschien er an ihrer Wohnanschrift und versuchte in das Gebäude einzudringen. Als eine Streifenwagenbesatzung am Einsatzort im südwestlichen Bereich von Gaildorf eintraf, konnten die Beamten den Mann auf einem Fußweg sichten.

Als sie sich dem Mann näherten, drohte er sich mit einem Messer zu verletzen und rannte in Richtung Bahnhofstraße davon. Die Beamten verloren den Mann aus den Augen und forderten Unterstützung an. Zur Suche nach dem Mann wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Die Fahndung blieb zunächst erfolglos. Der Mann konnte schließlich am frühen Mittwochnachmittag an seiner Wohnung, ebenfalls in Gaildorf, angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Er wurde in eine forensische Psychiatrie eingeliefert. Verletzt wurde niemand. (pol/lh)

