Fellbach: Reifen manipuliert

Gefährlicher Eingriff: Zwischen Dienstag und Mittwoch wurde in der Urbanstraße an drei Fahrzeugen Reifenventile in der Art manipuliert, das während der Fahrt allmählich Luft aus den Reifen entwich.

Bei der Fahrt entstand an den Reifen Sachschaden von ca. 700 Euro. Passanten, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere Betroffene, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Fellbach, Telefon 0711/57720, in Verbindung zu setzen.

