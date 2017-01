Champions League Basketball: MHP RIESEN Ludwigsbur beim Heimspiel Favorit

Die MHP RIESEN Ludwigsburg sind in dieser Woche gleich zwei Mal in besonderem Maße gefordert – die beiden Spiele bestreiten die Korbjäger aus der Barockstadt jedoch nicht in der 1. Bundesliga, sondern in zwei Pokalwett- bewerben.

Von Dirk Meyer

So steht am Dienstag den 17. Januar für die RIESEN das letzte Heimspiel in der Gruppenphase der Champions League auf dem Programm. Zu Gast in der MHPArena Ludwigsburg ist an diesem Abend die Mannschaft von Dinamo Basket Sassari, die auf Sardinien heimisch ist.

Als aktueller Tabellenzweiter sind die Ludwigsburger favorisiert; Spielbeginn ist um 20 Uhr.

Am Sonntag (22. Januar) sind die MHP RIESEN dann im deutschen Pokalwettbewerb gefordert: Hier treffen sie in der Qualifikationsrunde auf Lokalrivale ratiopharm Ulm, gespielt wird ab 18 Uhr in der MHPArena Ludwigsburg. Der Sieger der Partie löst das Ticket für das TOP FOUR- Finalturnier, welches im Februar 2017 in Berlin durchgeführt wird. Mehr Infos: www.mhp-riesen-ludwigsburg.de (red/mj)

