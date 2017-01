Camping: Nicht nur im Sommer heiß begehrt

Campen im Sommer hat sich schon längst zu einer günstigen und dennoch spannenden Alternative zum Urlaub im Ausland entwickelt. Auch in diesem Sommer werden die Stuttgarter Zeltplatzbetreiber erwartungsgemäß wieder viele glückliche Camper mit ihren Wohnwagen begrüßen dürfen. Doch warum sollte man so lange warten? Auch im Winter hat der Urlaub auf vier Rädern etwas für sich – finden jedenfalls immer mehr Gelegenheits- und Dauercamper.

Die Camping-Branche blickt erneut auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Auch wenn die Anzahl der Dauercamper im letzten Jahr leicht zurückgegangen ist, lief die Hauptsaison mehr als gut. Bereits seit Jahren boomt das Camping als Alternative zum Auslandsurlaub geradezu – und das unabhängig von der Jahreszeit. Denn auch das Winter-Camping entwickelt sich nach und nach zu einem beliebten Trend. Wer ein voll ausgestattetes Wohnmobil besitzt – welches man auch ganz bequem u. a. für die Region Stuttgart online mieten kann –, muss schließlich auch in der ungemütlichen Jahreszeit keine Kälte fürchten. Dem neuen Trend entsprechend, rüsten immer mehr Platzbetreiber in Sachen Komfort auf – was das Winter-Campen noch attraktiver machen dürfte.

Insbesondere in den Skiregionen sowie rund um die Kurorte steigt die Zahl der Winter-Camper stetig an. Georg Spätling vom Landesverband der Campingwirtschaft in Bayern ist überzeugt, dass dafür nicht zuletzt der Trend zu häufigeren Urlaubstrips verantwortlich ist. Hinzu kommt, dass es immer mehr winterfeste Wohnmobile auf dem Markt gibt, die das Campen im Winter zu einem komfortablen Erlebnis machen. Und davon lassen sich bei Weitem nicht mehr lediglich Camper gehobenen Alters anziehen. Immer mehr junge Menschen, die sich beispielsweise für Rad-, Wander-, oder Wassersport interessieren, entdecken diese Art zu reisen für sich – insbesondere natürlich im Sommer.

Warum sollte man auch in die Ferne schweifen, wenn hierzulande die besten Campingplätze Europas locken? Einem Ranking des Online-Campingführers camping.info zufolge gehören die deutschen Platzbetreiber zu den erfolgreichsten in ganz Europa. Unter den Top 100 der besten Campingplätze in Europa (die vollständige Liste ist hier als PDF zu finden) ist Deutschland mit 63 Anlagen vertreten – allesamt mit dem „Camping.Info Award 2016“ ausgezeichnet. In den Top 10 sind ebenfalls sechs deutsche Campingplätze zu finden. Auf Platz zwei der europaweiten Gesamtliste landet übrigens der Camping- & Freizeitpark LuxOase in der Nähe von Dresden und der Sächsischen Schweiz. Unmittelbar am See gelegen, konnte die Anlage mit ihrer idyllischen Wellnesslandschaft offenbar viele Freizeitcamper überzeugen.

