Sindelfingen: Erneut falsche Polizisten am Telefon

Im Verlauf des Sonntagnachmittags und -abends erhielten mehrere Bewohner Sindelfingens Anrufe von angeblichen Polizeibeamten, die sich nach Vermögenswerten, Kontodaten und Goldbesitz erkundigten.

Die Anrufer, die sich mal als Polizisten vom Polizeireviers Böblingen und mal als Beamte des LKA oder des BKA ausgaben, gingen hierbei immer ähnlich vor: Es seien Einbrecher festgenommen worden, bei denen die Polizei Notizen zu den Angerufenen aufgefunden habe.

Alle kontaktierten Personen, die zwischen 65 und 90 Jahren alt sind, wandten sich nach den eingegangenen Anrufen an Angehörige bzw. direkt an die Polizei, so dass den Trickbetrügern kein Geld in die Hände fallen konnte. Zeugen sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Kriminalpolizeidirektion Böblingen, Tel. 07031/13-00, in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät darüber hinaus, solche oder Anrufe mit ähnlichen Hinweisen und Aufforderungen, die meist unter gefälschten Telefonnummern erfolgen, sofort zu beenden.

Die Betroffenen sollten stattdessen entweder per Notruf 110 die richtige Polizei verständigen oder ihre Polizeidienststelle vor Ort anrufen und den Vorfall schildern. Keinesfalls sollten Informationen über persönliche und finanzielle Verhältnisse preisgegeben werden. (pol/mp)

