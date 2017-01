Polizei verkündet: Erschreckende Verkehrsmoral im Verkehr durch Handy-Nutzer

Kreis Esslingen / Reutlingen / Tübingen: In allen drei Landkreisen, für die das Polizeipräsidium Reutlingen zuständig ist, haben im Laufe des Mittwochs die Beamten Kontrollstellen eingerichtet und mussten eine erschreckende Verkehrsmoral der Autofahrer feststellen. Es sind Dutzende Verstöße festgestellt und zur Anzeige gebracht worden.

In der Reutlinger Kaiserstraße wurden, in der Zeit von 15.20 Uhr bis 16.45 Uhr, 19 Verstöße festgestellt. Neun Fahrer waren während dem Fahren mit ihrem Handy beschäftigt. Die gleiche Anzahl an Fahrzeuginsassen war nicht angeschnallt. Zudem stellten die Beamten ein nicht gesichertes Kind in einem Pkw fest.

In der Hohenheimer Straße in Filderstadt mussten die Polizisten, in der Zeit von 12.50 Uhr bis 14.40 Uhr, neun Fahrer anhalten, die durch das Bedienen ihres Handys abgelenkt waren. Fünf Fahrzeuginsassen hatten den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt.

Zwischen 14 Uhr und 15.30 Uhr wurden in der Stuttgarter Straße von Tübingen elf Fahrer erwischt, die mit ihrem Handy kommunizierten. Weiterhin sind vier Gurtverstöße geahndet worden. (pol/pp)

