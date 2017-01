Vollsperrung B14 bei Backnang: Pkw überschlägt sich bei Eisglätte

Am Dienstag, 10.01.2017, um 21.30 Uhr befuhr ein 23 Jahre alter Chevrolet-Fahrer die Bundesstraße 14 von Stuttgart in Richtung Schwäbisch Hall. Auf dem Murrtalviadukt in Backnang geriet der Mann mit seinem Pkw aufgrund Eisglätte ins Schleudern und schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab.

In der Folge überschlug sich der Pkw und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwerverletzt in eine Klinik eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Die B 14 musste im Bereich des Murrtalviaduktes für die Dauer der Bergung / Unfallaufnahme ca. 2 Stunden voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet.

Am Einsatz beteiligt waren insgesamt vier Streifenwagen der Polizei, 2 Rettungswagen, 1 Notarzt sowie die Feuerwehr Backnang mit 3 Fahrzeugen und 20 Mann. (pol/fm)

