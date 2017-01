Neueröffnung: „Pimpinelle“ in Esslingen am Neckar

Das „Wunderwerk“, ein Shop in der Esslinger Innenstadt, lief bereits super. Nun hat die Geschäftsführerin Tine Bradley einen zweiten Shop nebendran eröffnet: Das „Pimpinelle“.

Von Alexander Kappen

Esslingen am Neckar. Das „Pimpinelle“ befindet sich in der Küferstraße, mitten in der Fußgängerzone der Mittelalterstadt. Hier bekommt man edle Wohnaccescoires wie zum Beispiel Kerzen, Kissen, Vasen, und Deko aller Art – Moderne Wohn-Deko aus Skandinavien.

Hinzukommen Fotoausstellungen im Laden und Papiertragetaschen mit Kunstdrucken darauf, anstatt umweltschädlicher Plastiktüten. Geschäftsführerin Tine Bradley hat damit ihren zweiten Laden in Esslingen eröffnet. Nebendran befindet sich ihr „Wunderwerk“, ein Shop für allerhand Kitsch und witzige Geschenkideen. Hier bekommt man zum Beispiel glitzernde Spielsachen für Kinder, Kartenspiele wie das „Drogenquartett“ oder „Koks“ und „Gras“ in kleinen Schachteln. Hier ist dann aber Tee oder Traubenzucker drin.

Auch eine Hanfseife zum Waschen und „Entspannen“. Die Mitarbeiterinnen zeigen sich sehr höflich und aufmerksam: Service am Kunden wird großgeschrieben.

Zudem kommt in den beiden Shops aufgrund der vielen Farben, Formen und Gerüchen Gemütlichkeit auf.

Pimpinelle, Küferstraße 13, 73728 Esslingen, Öffnungszeiten Mo-Fr 10-18, Sa 10-16 Uhr

