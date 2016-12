Neueröffnung: Rikiki in Stuttgart-Süd

Der Shop war früher im Stuttgarter Westen angesiedelt, nun findet man ihn im Stuttgarter Süden. Wohnaccescoires mit denen man seine Bude gemütlicher gestalten kann und vieles mehr

umfasst das Angebot des Ladens.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Süd. Früher war der Shop „Rikiki“ im Westen angesiedelt nun erstrahlt er in neuem Glanz in der Immenhofer Straße im Süden. Nur 5 Minuten von der Stadtmitte entfernt, liegt der Shop nun sehr zentral und leicht zu erreichen für alle Kunden. Bunt sind die Farben die einem beim Betreten des Shops entgegenstrahlen. Die Formen der Produkte sind zudem alles andere als normal. Lampenschirme die an mehreren Ecken eingeknickt sind als wäre die Leuchte beim Umzug hingefallen, Vintagebeutel in Pippi Langstrumpf Design, also in rund 100 Farben und vieles kurioses mehr…

Die Preise liegen im normalen Bereich: Eine Lifestyle-Vase kostet 48 Euro, die beschriebene Lampe mit dem „kaputten“ Schirm liegt bei 235 Euro, eine bunte Deko-Glas-Kugel gibt es bereits für 5 Euronen, Kissen mit Füllung 29 Euro.

Im Hintergrund läuft im Laden flotte Popmusik und der Mitarbeiter zeigt sich höflich und hilfsbereit.

Rikiki, Immenhofer Str. 19

Stuttgart-Süd,

Öffnungszeiten: MO-FR 11-20, SA 11-18 UHR

WWW.RIKIKI.DE

