Sindelfingen: Versuchter Totschlag – 69-Jähriger in Untersuchungshaft

Mit einem Messer attackierte ein 69-Jähriger am Samstagmittag gegen 12:15 Uhr in seiner Wohnung im Bereich Eschenried seinen 42 Jahre alten Sohn und verletzte ihn schwer. Bevor der mutmaßlich alkoholisierte Vater anschließend das Haus verließ, informierte er wegen des Opfers noch die Nachbarn.

Die hinzugerufene Polizei stellte den Verdächtigen in der näheren Umgebung und nahm ihn widerstandslos vorläufig fest. Bislang machten weder Vater noch Sohn zum Tathergang Angaben. Aktuell sind die Hintergründe nicht bekannt. Der 42-Jährige kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus und ist zwischenzeitlich auf dem Weg der Besserung. Sein Vater wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt. Der beantragte Haftbefehl wurde erlassen, ausgefertigt, in Vollzug gesetzt und der 69-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen. Die Ermittlungen dauern an.(pol/fm)

