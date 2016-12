Freiberg am Neckar-Beihingen: Unbekannte schlagen 20-Jährigen

Nachdem ein 20 Jahre alter Mann am Sonntag gegen 01.15 Uhr eine Discothek in der Planckstraße in Freiberg am Neckar verlassen musste, wurde er etwa eine Stunde später im Kreuzungsbereich der Mühl- und der Bilfinger Straße von bislang Unbekannten verprügelt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge, traf der junge Mann außerhalb der Disco auf eine Gruppe bestehend aus etwa 10 Jugendlichen.

Gemeinsam begaben sie sich zu einem Spielpatz und hielten sich dort auf. Als sich der 20-Jährige schließlich zu Fuß in Richtung des Bahnhofs aufmachte, seien die Jugendlichen auf ihn losgegangen und hätten ihm ins Gesicht geschlagen und ihn getreten. Nachdem sie von ihm abließen, verständigte der junge Mann seine Freundin und im weiteren Verlauf wurde die Polizei alarmiert. Hinzugezogene Rettungskräfte brachten den leicht verletzten und mutmaßlich auch alkoholisierten Mann in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel. 07141/64378, in Verbindung zu setzen. (pol/mj)

