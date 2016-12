Reutlingen: Mit Schreckschusswaffe geschossen

Zu einem Polizeieinsatz ist es am Donnerstagnachmittag am Walter-Gropius-Platz gekommen. Gegen 15.30 Uhr hatte ein Zeuge die Polizei alarmiert, weil ein offenbar betrunkener Mann mit einer Schusswaffe mehrmals in die Luft geschossen hatte.

Die sofort einschreitenden Beamten des Polizeireviers Reutlingen trafen den polizeilich bekannten, 36-jährigen Reutlinger vor einem Geschäft sitzend an und nahmen ihn vorläufig fest.

Die Waffe hatte er zuvor auf Aufforderung durch die Beamten anstandslos weggelegt. Bei deren Überprüfung kam heraus, dass es sich um eine Schreckschusspistole handelt. Zu einer Bedrohung irgendwelcher Personen war es den bisherigen Ermittlungen zufolge nicht gekommen.

Einen sogenannten kleinen Waffenschein, ohne den eine Schreckschusswaffe in der Öffentlichkeit nicht geführt werden darf, hat der Verdächtige aber nicht. Deshalb muss er sich wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz strafrechtlich verantworten. Die Pistole wurde beschlagnahmt. Weil ein bei dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest einen vorläufigen Wert von über drei Promille zu Tage brachte, blieb er vorerst in polizeilichem Gewahrsam. (pol/mj)

