Gastrocheck: Veganes Fast Food – Xond – Teil 2

Wie angekündigt: Teil 2 des Gastrochecks um die erste Filiale der veganen Fast-Food-Kette von Fanta 4-Manager Andreas „Bär“ Läsker.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Der Manager der Star Band „Die Fantastischen Vier“ Andreas „Bär“ Läsker ist der Gründer de Fast Food Kette „Xond“ („Gsond“). Vegan heißt ganz ohne tierische Inhaltsstoffe zu kochen. Also keine Milch und Eier und sowieso kein Fleisch zu verwenden.

Im Xond („Gsond“, schwäbisch für „Gesund“) gibt es vegane Burger wie den „Green Burger“ für 6.90 Euro mit Spinat, Salat, Zwiebel, Gurke, Tomate und Tofu. Den bekam der Stuttgart Journal Gastrotester am Freitagnachmittag von einer freundlichen jungen Servicekraft nach fünf Minuten serviert. Um 15 Uhr war der Laden leider nur mit rund fünf Gästen gefüllt. Dennoch stimmte Service und die Zeit des Anrichtens. Der Burger läßt auch Fleischliebhaber jubeln. Der Tofu schmeckt nach Fleisch und der Burger macht satt. Dennoch hätte man hier noch am Geschmack feilen können. Etwas mehr Schärfe hätte sich der Gastrotester gewünscht, dies ist aber subjektiv…

Im „Powersalat“ steckt roter Quinoa, Karotte, Brokkoli, Sellerie, Rotkohl und Brot (6,90 Euro). Dies alles bekam der Gastrotester in kleinste Teile geschnitten in einer Plastikbox serviert. Für den Preis leider eine etwas zu kleine Portion so das Fazit. Dennoch schmeckte der Salat knackig und frisch und zudem lecker gewürzt.

Auch die Pommes, die die beiden weiblichen Gäste vom Foto in ihrem Feierabend genossen, schmeckten hervorragend. Freundlicherweise durfte der Reporter einige Stücke probieren. Gut gesalzen, leicht heiß und voll im Geschmack. Fazit: Das Gsond ist einen Besuch wert. Oder was meint ihr?

Xond, Hauptstätter Str. 31, 70173 Stuttgart,

Öffnungszeiten: Montag-Donnerstag 11:00–01:00Uhr

Freitag-Sonntag 11:00–03:00Uhr

Hier gehts zum ersten Teil des Gastrochecks.

