Hipper Schmuck in der Fluxus-Passage: Kugelrund

Hier gibt es Hand gemachte Schätze zu entdecken: Am Rotebühlplatz bietet Christine Gutmann selbst gefertigte Produkte für die Frau und teilweise auch für den Mann an.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Am Ende der hippen Fluxus-Passage (ehemalige Calwer Passage) befindet sich der Kugelrund-Shop. Hier findet man Hand Gefertigten Schmuck und Deko-Produkte. „Der Kunde findet hier Dinge die man nirgendwo sonst bekommt“, verspricht die sympathische Geschäftsführerin Christine Gutmann.

So findet man hier bunte Lampenschirme für 34 Euro, selbst gemalte Bilder für 35 Euro mit schwäbischen Motiven wie einem Waschweib bei der Arbeit, silberne Armreife für 148 Euro die aber wirklich außergewöhnlich schön sind, Ketten in allen Ausführungen, Farben, Formen und Steinarten. „Ich habe auch echte Edelsteine in meinem Schmuck verarbeitet“, sagt Christine Gutmann.

Kugelrund, Calwer Passage (Fluxus), 70173 Stuttgart-Mitte, Öffnungszeiten: Mo-Sa 11-19 Uhr

