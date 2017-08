Unwetter: Stromausfall in Korntal-Münchingen und Schwieberdingen

Durch das am Sonntagabend vorbeiziehende Unwetter ind er Region Stuttgart kam es zu einigen Zwischenfällen. Dabei kam es auch zum Stromausfall in Korntal-Münchingen und Schwieberdingen. Zahlreiche besorgte Bürgerinnen und Bürger kontaktierten diesbezüglich die Polizei.

Eine weitere Kurzübersicht der Schadensereignisse im Zusammenhang mit Gewittern am Sonntagabend: Marbach am Neckar, 20:08 Uhr: Blitzeinschlag in Dachgiebel eines Einfamilienhauses. Schmorbrand mit starker Rauchentwicklung. Sachschaden ca. 10.000 Euro. Keine Verletzten.

Leonberg, 20:45 Uhr: Blitzeinschlag im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses. Löschmaßnahmen dauern bis 22:00 Uhr. Sachschaden ca. 50.000 Euro. Keine Verletzten.

Marbach am Neckar, 21:09Uhr: Blitzeinschlag in Holzstapel. Feuerwehr lässt Holz kontrolliert abbrennen. Auch hier glücklicherweise keine Verletzten.

21:00 bis 23:00 Uhr: Kurzzeitig überflutete Straßen in Ludwigsburg, Marbach am Neckar, Steinheim an der Murr und Kornwestheim.

22:45 bis 24:00 Uhr: Stromausfälle in Korntal-Münchingen und Schwieberdingen

Vaihingen an der Enz, 23:35 Uhr: Blitzeinschlag in Wohnhaus in Enzweihingen. Keine Brandentwicklung, nur abgebröckelte Fassade, so die Polzei. (pol/mk)

