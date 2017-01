„Skandal, dass Cannabis noch nicht legal ist“

Timo Strohmeyer hat mit 20 anderen Personen den Social Club Stuttgart gegründet. Dort soll in Kürze Cannabis angebaut und konsumiert werden.

Stuttgart. Timo Strohmeyer war früher Mitglied der Piratenpartei Stuttgart. Nun setzt er sich für die Legalisierung von Cannabis ein. Sein Social Club Stuttgart soll bald zum Cannabis Social Club umbenannt werden. Die Piratenpartei hat den Antrag im Stuttgarter Gemeinderat gestellt, dass so eine legale Abgabestelle zu medizinischen und Genusszwecken eingerichtet wird. „Ich schätze das wird aber noch 3 Jahre dauern“, sagt Timo Strohmeyer im Interview mit Stuttgart Journal.

Es gebe noch zuwenig Supporter für die Haschh­-Legalisierung in der Schwabenmetropole. Das soll sich ändern. Am 2. Mai findet deshalb in 26 deutschen Städten und auch in Stuttgart der Global Marihuana March statt. Eine Protestkundgebung sozusagen für das grüne Kraut mit der beruhigenden Wirkung. „Wir haben bereits 600 Leute die zugesagt haben. Es sollen 1000 werden“, gibt Timo die Richtung vor.

„Es ist ein Skandal dass Cannabis noch nicht legal ist. Wir werden diskriminiert wenn wir mal im Schlosspark einen Joint rauchen und wie Schwerverbrecher behandelt. Dabei ist ein Joint nicht einmal so gefährlich wie eine Zigarette“, sagt Timo voller Entrüstung.

In einem Social Club soll dann gemeinsam Cannabis angebaut und geraucht werden. „Der Club ist ab 18 Jahren und wird streng kontrolliert durch ein Abgabebuch. Die Polizei darf jederzeit vorbei kommen und nachkontrollieren“, beschreibt Timo die Vorzüge seines Clubs.

Es ist die am häufigsten konsumierte illegale Substanz in Deutschland: Cannabis. Rund zwei Millionen Menschen greifen regelmäßig zum Joint. Im Bürgerhaushalt war der Vorschlag „Cannabis­Verkauf regulieren“ auf Platz 15 gelangt. Alle Infos über den Marihuana March gibt es hier. (ak)

